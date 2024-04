A Polícia Civil de Estância Velha, no Vale do Sinos, prendeu preventivamente, nesta terça-feira (16), uma mulher suspeita de ordenar o crime que culminou com um duplo homicídio cometido no município, em 10 de janeiro deste ano. Presa em Novo Hamburgo, a jovem de 20 anos, ex-namorada do genro do casal, já tinha antecedentes criminais por tráfico, como menor infratora, e ameaça, já como maior de idade. De acordo com a polícia, a mulher disse em depoimento que o alvo real do ataque era o ex-namorado dela.