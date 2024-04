A Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está ouvindo testemunhas para apurar as circunstâncias da morte de Rafael Gonçalvez dos Santos, 25 anos, durante uma abordagem policial. O caso aconteceu no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, na madrugada de sexta-feira (5).