Paulo Roberto Braga, 68 anos, estava vivo no trajeto até o banco onde foi gravado sem vida por funcionários do local na última terça-feira (16), segundo o motorista de aplicativo que levou o idoso ao local acompanhado de Érika de Souza Vieira Nunes, 42. O fato ocorreu em uma agência bancária de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.