A Polícia Civil conseguiu localizar imagens de câmeras de segurança que ajudam a mostrar o trajeto feito pela mãe e pela madrasta do menino Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, desaparecido em julho de 2021 em Imbé, no Litoral Norte. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e Bruna Nathiele Porto da Rosa são julgadas nesta quinta-feira (4), no Litoral Norte.