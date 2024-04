Magistrado do Mato Grosso CNJ investiga juiz federal que soltou dois homens presos com 420 quilos de cocaína e maconha Guilherme Michelazzo Buen entrou na mira de uma apuração do Conselho Nacional de Justiça em razão da repercussão do caso; corregedor Luis Felipe Salomão quer apurar se há irregularidades