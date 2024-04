Mais de dois anos depois de um duplo homicídio mudar a história de uma família em Capela de Santana, no Vale do Caí, o homem apontado como responsável pela tragédia será julgado. Nesta segunda-feira (29), no Fórum de Portão, o réu reencontrará no Tribunal do Júri as pessoas que mais foram abaladas pelo crime: sua própria família.