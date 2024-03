Em busca de drogas, a Polícia Civil realizou uma apreensão incomum para um ponto de tráfico em Santa Maria, na Região Central. Durante revista em um apartamento na terça-feira (12), os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) encontraram uma tartaruga da espécie tigre d'água. A espécie só pode ser criada com um certificado de autorização do Ibama – documento que ninguém possuía no local.