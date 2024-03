Foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (14), no balneário Quintão, em Palmares do Sul, no Litoral Norte, um homem de 24 anos suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em Canoas. Ele seria um dos quatro homens que assassinaram uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 30 anos, na madrugada do dia 16 de fevereiro.