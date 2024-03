O pai e a madrasta de uma bebê de um ano e seis meses foram presos suspeitos de praticar tortura contra a menina, que chegou a sofrer fratura em uma das pernas. As agressões teriam ocorrido na casa onde vive o pai da bebê, em Taquara, no Vale do Paranhana, mas o casal foi localizado no Litoral Norte, na terça-feira (12). A avó paterna também foi detida, por omissão. O caso está em investigação pela Polícia Civil de Cachoeirinha.