Um homem de 30 anos foi morto durante confronto armado com a Brigada Militar (BM) em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na noite de quarta-feira (13). Pelo menos outros três foram baleados. Durante a abordagem policial, 18 pessoas foram detidas, entre elas, cinco adolescentes. Entre os adultos, são 12 homens e uma mulher.