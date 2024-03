— Tem sido muito difícil. Eu estou tentando seguir, inclusive com a luta que era dela — diz Vinícius Stone, namorado de Sarah Silva Domingues, de 28 anos, estudante de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), morta a tiros enquanto fazia trabalho acadêmico na Ilha das Flores, em Porto Alegre, em 23 de janeiro deste ano.