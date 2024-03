Uma semana depois de ter sido baleada na cabeça, dentro de casa, em Alvorada, uma menina de três anos segue internada em um hospital da cidade, sob observação, em estado estável e sem risco de morte. Os tiros foram disparados da rua, no bairro Formoza, no último dia 27, e o caso é investigado pela Polícia Civil do município da Região Metropolitana, que tenta identificar os autores do ataque.