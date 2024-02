Um homem foi preso em flagrante na tarde desse sábado (3), em uma abordagem policial na BR-290, em Eldorado do Sul, após furtar um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista havia parado no acostamento pouco mais de uma hora depois de ter feito o furto em Sapucaia do Sul. Ele foi cercado pelos agentes de segurança e encaminhado à delegacia.