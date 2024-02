Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) mostra melhorias em rodovias federais do RS no último ano. Segundo o órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, o índice de condição da malha rodoviária subiu 16 pontos percentuais, passando de 57%, em dezembro de 2022, para 72,5%, em dezembro de 2023.