A Polícia Civil abriu inquérito, nesta segunda-feira (26), para apurar o caso de agressão contra o porteiro Rodinei Antônio Xavier, 53 anos, ferido a socos por um morador do condomínio onde trabalha, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, na noite de quarta (21). O agressor também teria proferido ofensas racistas, segundo a vítima. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.