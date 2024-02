Em compartimento secreto dentro de um ônibus foram encontrados, no Paraná, armamentos de grosso calibre que tinham o Rio Grande do Sul como destino. A apreensão foi realizada após abordagem da Receita Federal. O uso do veículo para o transporte de armamentos para uma facção criminosa de São Leopoldo, no Vale do Sinos, já vinha sendo investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).