Advogados e dois dos réus pela tragédia na boate Kiss — Elissandro Spohr, o Kiko, e Mauro Hoffmann — se reuniram em frente ao Fórum Central de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (26). Segundo as defesas, o ato busca marcar o que seria o dia de início do segundo júri do caso Kiss, que estava previsto para começar nesta segunda.