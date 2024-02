A Polícia Civil responsabilizou um adolescente de 15 anos por ato infracional equivalente a feminicídio, em razão do assassinato da ex-namorada, de 13 anos. O caso ocorreu em Xangri-lá, no Litoral Norte do Estado, no dia 9 de fevereiro deste ano. O jovem foi internado em uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). As informações são do g1.