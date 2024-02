O bairro Cecília, em Viamão, perdeu uma de suas pessoas mais queridas no último dia 15. Beta, como era conhecida Maria Gualbertina de Borba de Mello, 65 anos, era animada e vaidosa, comandava sozinha um comércio na região e sempre tirava um tempo para ajudar amigos e familiares, conforme o relato de pessoas próximas. Elas ainda tentam entender como sua trajetória ceifada de forma tão violenta e repentina: assassinada a golpes de faca na manhã de uma quinta-feira, pelas mãos do companheiro. Duas semanas depois, quem a conheceu ainda está incrédulo diante do caso.