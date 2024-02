Arthur Alves Lopes, 24 anos, acusado pelo assassinato do advogado Tadeu Pavoni, em 24 de janeiro de 2023, deve ser internado em uma clínica psiquiátrica, conforme determinação da Justiça. O crime aconteceu em Lajeado, no Vale do Taquari, onde também foi realizado o júri na tarde desta quarta-feira (21).