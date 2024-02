O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul abriu, na última segunda-feira (19), um processo disciplinar contra uma juíza suspeita de injúria contra uma pessoa com deficiência (PCD) em Porto Alegre. Lourdes Helena Pacheco da Silva teria chamado de "aleijado" um cadeirante durante uma discussão sobre uma vaga de estacionamento destinada a PCDs em um shopping da Capital. O caso ocorreu em 2023.