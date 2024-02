O cubano Alejandro Triana Prevez, 30 anos, suspeito de matar o galerista americano Brent Sikkema, confessou o crime e acusou o ex-marido da vítima, Daniel Sikkema, de ser o mandante do homicídio. O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, em um apartamento localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.