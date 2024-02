Dois homens foram presos no Litoral Norte, na noite desta terça-feira (6), por suspeita de participação em um roubo de veículo, com sequestro. A prisão ocorreu no km 19 da BR-290, a freeway, e foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Brigada Militar (BM). O crime aconteceu por volta das 17h do mesmo dia.