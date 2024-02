Depois de contato feito por redes sociais, Laura (nome fictício), 47 anos, aceitou se reunir com uma equipe da agência de modelos Life Models, em Porto Alegre. No encontro, a moradora de Gravataí ouviu que tinha o perfil que empresas procuravam para campanhas de publicidade, e que tinha potencial para ao menos três trabalhos nos meses seguintes. Para isso, precisava assinar contrato com a agência e comprar cursos de preparação. Após gastar R$ 3 mil, ela afirma que não fez nenhuma campanha e se diz vítima de estelionato. O caso foi registrado na polícia, que afirma ter ao menos outras oito ocorrências semelhantes na Capital.