Um cerco formado por 80 policiais busca pelos quatro criminosos responsáveis pelo ataque a um banco em Amaral Ferrador, no sul do RS, na manhã desta quarta-feira (7). Após o assalto, o grupo fugiu de carro, mas abandonou o veículo e ingressou em uma área de mata em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. É neste ponto que a polícia tenta capturá-los.