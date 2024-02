Os criminosos que assassinaram duas pessoas na Ilha das Flores, em Porto Alegre, haviam tentado executar uma delas dois dias antes, no último dia 21, um domingo. No entanto, não encontraram o comerciante Valdir dos Santos Pereira, 53 anos. Por isso, retornaram no dia 23, uma terça-feira, e concretizaram a ação. Naquele dia, a estudante Sarah Silva Domingues, 28 anos, também estava no local, e acabou baleada e morta.