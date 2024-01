Uma menina de 11 anos morreu na noite de domingo (31 de dezembro) no Hospital de Montenegro, no Vale do Caí. A equipe médica que atendeu a criança identificou lesões e possíveis indícios de maus-tratos e negligência. Por isso, a Brigada Militar prendeu em flagrante a mãe e o padrasto. Os nomes não foram divulgados e a polícia também não informou como a menina chegou ao hospital.