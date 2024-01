A mulher presa após a morte da filha de 11 anos, no último dia de 2023, em Montenegro, no Vale do Caí, sustenta que a menina tinha lesões pelo corpo provocadas pelo longo período que permaneceu acamada. A menina morreu após dar entrada no hospital da cidade no dia 31 de dezembro e apresentava lesões pelo corpo que foram vistas como indícios de maus-tratos. Por isso, a Brigada Militar foi acionada e deteve a mãe e o padrasto em flagrante. As prisões, por suspeita de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), foram convertidas em preventivas em audiência de custódia na terça-feira (2).