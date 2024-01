Após o sorteio que pré-determinou os 150 jurados para o novo júri dos réus do caso Kiss nesta quarta-feira (10), a defesa de um dos réus no processo, advogada Tatiana Borsa, que representa o músico Marcelo de Jesus dos Santos, questionou o acesso do Ministério Público (MP) ao sistema de consultas integradas da Secretaria da Segurança Pública (SSP).