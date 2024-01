Artistas de diversas expressões, ciclistas, representantes de organizações e ativistas pelos direitos das mulheres realizaram, na noite desta sexta-feira (12) — em Porto Alegre e outras cidades do mundo — mobilização em razão do assassinato da artista circense venezuelana Julieta Hernández, 38 anos, no Amazonas. O crime ocorreu no final de dezembro e repercutiu no Brasil e no Exterior.