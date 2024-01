O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo, em uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Proteção Animal (Sempa) e a Polícia Civil, realizou o resgate de um cachorro vítima de maus-tratos. O socorro ocorreu na quinta-feira (11), no bairro Santos Dumont, após uma denúncia de vizinhos sobre seguidos espancamentos do animal.