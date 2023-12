A ofensiva da Polícia Civil contra 16 criminosos envolvidos com o tráfico de drogas em Sapucaia do Sul, realizada nesta terça-feira (12), tem como alvo pilotos que seriam responsáveis por trazer drogas do Paraguai ao Rio Grande do Sul. Um deles foi preso na manhã desta terça-feira (12), no bairro Campina, em São Leopoldo. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul.