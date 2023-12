Uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança no centro de Santa Maria na madrugada de terça-feira (26): por volta das 2h30min, dois homens em uma moto furtaram um soldadinho de chumbo, parte da decoração natalina da Vila Belga. A 1ª Delegacia da Polícia Civil do município está analisando as imagens para identificar a placa da moto e os envolvidos.