O temporal que durou aproximadamente uma hora na noite desta sexta-feira (22) provocou intensos estragos e fez com que o município de Cachoeira do Sul, na Região Central, decretasse situação de emergência na manhã deste sábado (23). De acordo com a prefeita, Angela Schuch, foram aproximadamente 160 milímetros de chuva no curto período do tempo — mais do que o previsto para o mês inteiro, que seria entre 80 e 100 milímetros, ainda segundo a prefeitura.