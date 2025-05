Após empate em todos os critérios de concurso, sorteio define quem assumirá vaga no TRT4; veja a escolhida

Situação é inédita no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4). Divulgação TRT-RS

Pela primeira vez na história do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), um empate absoluto entre duas candidatas exigiu a realização de sorteio público para definir da ordem de classificação no processo seletivo de estágio. O inusitado ocorreu no Foro Trabalhista de Taquara, no Vale do Paranhana, e envolveu as estudantes Ana Luiza Schweinitz Lescano e Natália Avila Prusch.

Após coincidirem na nota final — 29 de 30 pontos, com desempenho perfeito em Língua Portuguesa (20/20) e nove pontos em Informática (9/10) — as candidatas também empataram em outros critérios.

Ambas nasceram no mesmo dia (18 de julho de 2004), no mesmo horário (8h50min), o que esgotou todas as possibilidades previstas no edital. Como não são gêmeas e não havia outro critério aplicável, o TRT4 optou por realizar um sorteio público.

A sorteada

O nome sorteado — Ana Luiza Schweinitz Lescano — garantiu à estudante a 4ª colocação no cadastro reserva. Natália Avila Prusch, consequentemente, ficou com a 5ª colocação. O sorteio foi registrado em ata assinada pelos presentes.

O processo ocorreu na última sexta-feira (2), às 11h, no Foro Trabalhista de Taquara. Seguindo critérios de transparência e isonomia, o procedimento foi supervisionado por um servidor do TRT4 e um representante da Super Estágios, responsável pela condução da seleção. Apenas uma das candidatas compareceu presencialmente.

O sorteio seguiu etapas rigorosas: dois envelopes idênticos e lacrados, contendo os nomes das candidatas, foram colocados em uma urna sem visibilidade interna. Após mistura aleatória, um membro da comissão retirou um envelope.

A seleção tem validade de 180 dias e prevê uma vaga para a Vara do Trabalho em Taquara. Das quatro varas existentes, duas vagas estão atualmente desocupadas e serão preenchidas pelos dois primeiros colocados no processo seletivo. Ana Luiza e Natália disputavam o 4º lugar, ou seja, uma posição no cadastro de reserva — o que não impede futuras chamadas em caso de novas vacâncias.

O edital de homologação com o resultado final será publicado no site oficial do TRT4 nesta terça-feira (6), com data alterada em relação ao previsto originalmente, exclusivamente devido à necessidade de deliberação sobre este caso excepcional.

* Produção: Leonardo Martins