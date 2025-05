Aos 99 anos, David Attenborough lança novo filme com apelo para salvar os oceanos

O britânico David Attenborough, famoso por seus documentários sobre a natureza, apresenta nesta terça-feira (6), em Londres, seu novo filme, "Ocean", que estreará na próxima quinta-feira, quando o cientista fará 99 anos, e no qual faz um apelo para salvar os oceanos.

Sua série "Life on Earth" (A vida na Terra, em tradução livre), lançada em 1979, foi assistida por 500 milhões de pessoas em todo o mundo.

Em seu novo filme, Attenborough demonstra preocupação com o estado dos oceanos e denuncia os métodos de pesca industrial.

"Depois de ter passado a minha vida filmando a natureza, agora entendo que o lugar mais importante na Terra não é a terra", diz ele no trailer do novo filme. "Precisamos abrir os olhos para o que acontece sob as ondas", acrescenta.