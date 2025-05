A outra reclamação do Inter na CBF além das polêmicas da arbitragem na partida contra o Corinthians

A reunião dos clubes envolvidos na Série A com o Comitê de Arbitragem para tratar das polêmicas da rodada serviu para o Inter esclarecer as confusões no jogo com o Corinthians, no último sábado (3), na Arena do Corinthians. Além das situações dentro de campo, a direção reclamou das manifestações homofóbicas oriundas da torcida mandante.