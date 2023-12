O corpo do do jovem que se afogou no balneário das Tunas, em Restinga Seca, na Região Central, foi encontrado na manhã desta terça-feira (26). Alexsandro da Silva Martins, 19 anos, havia desaparecido no domingo (24). O corpo dele foi encontrado por volta das 10h, em uma área a cerca de quatro quilômetros de onde aconteceu o afogamento.