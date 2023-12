Uma ação realizada desde a inauguração do Shopping Praça Nova Santa Maria beneficiou, na sua sexta edição, 200 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, vizinha ao empreendimento no bairro Renascença. Os estudantes da educação infantil até o 9º ano tiveram seus desejos atendidos por clientes que adotaram as cartinhas e doaram os presentes para o Natal Solidário do shopping.