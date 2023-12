A Brigada Militar deteve em flagrante, nesta quarta-feira (27), um homem que tentou fugir em um transporte por aplicativo após tentar assaltar um hotel em Santa Maria, na Região Central. Ele fez os funcionários do local reféns, bebeu uma lata de cerveja durante o crime e tudo foi flagrado por câmeras de segurança – o episódio todo se estendeu por cerca de 15 minutos. As informações são do g1.