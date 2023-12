O policial militar que matou a tiros o dono de uma boate, em Encantado, no Vale do Taquari, alegou que agiu em legítima defesa. O caso aconteceu na noite do último sábado (23). O PM se apresentou na delegacia após o crime e prestou depoimento, sendo liberado depois. Ele ficará em liberdade enquanto a Polícia Civil investiga o caso.