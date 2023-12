Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento no assassinato de Cássio Kerschner da Silva, 31, em Sapiranga, no Vale do Sinos. A vítima foi encontrada sem vida com marcas de disparos de arma de fogo, às margens do Rio dos Sinos, em 31 de maio deste ano.