A investigação que apura o uso de um mercado, que funciona legalmente em São Leopoldo, como fachada para lavagem de dinheiro segue em andamento após a prisão do dono do local, no último dia 22, durante operação da Polícia Civil. Nesta semana, em uma nova fase do trabalho, equipes de São Paulo interrogaram três pessoas que teriam recebido dinheiro enviado pela conta jurídica do estabelecimento. Os valores que entravam na conta do comércio eram obtidos junto ao tráfico de drogas, segundo a investigação, mesclando dinheiro sujo para dar aparência lícita a ele. Outros suspeitos do RS também são investigados.