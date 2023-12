Um policial militar fora de serviço e à paisana foi preso em flagrante após dar cinco socos no rosto da esposa, sacar a arma e disparar três vezes contra ela, no meio da rua, após uma discussão que começou dentro de um veículo na zona norte de São Paulo. A mulher foi atingida por dois dos disparos e morreu. Ela foi identidicada como Erika Satelis Ferreira de Lima, e o marido, como o soldado Thiago Cezar de Lima. As informações são do portal g1 e do jornal Folha de S.Paulo.