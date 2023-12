O Tribunal de Justiça (TJ) negou na terça-feira (19) medida cautelar urgente apresentada pelo Ministério Público (MP) para que fosse suspensa a decisão que concedeu ao traficante Juraci Oliveira da Silva, o Jura, 48 anos, o direito de cumprir pena no regime semiaberto. Com a negativa por parte do Judiciário, segue valendo a determinação que permitiu ao apenado progredir para a modalidade.