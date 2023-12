Criada em 2002, a Delegacia Online (DOL) da Polícia Civil registra cerca de 47 mil ocorrências por mês. Isso representa mais de 1,5 mil comunicações de fatos relacionados com segurança pública diariamente. O serviço funciona ininterruptamente durante as 24 horas do dia e encaminha, após breve análise, o registro aos setores responsáveis na Polícia Civil.