Um homem foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros na noite deste sábado (30) em Caxias do Sul. Conforme a Brigada Militar, um carro com três indivíduos estacionou em frente ao estabelecimento que pertencia à vítima, uma borracharia localizada no bairro Desvio Rizzo, por volta das 21h. O motorista permaneceu no veículo, enquanto os outros dois ocupantes desceram do carro atirando.