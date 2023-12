Em uma semana, 638 mil brasileiros já se cadastraram no Celular Seguro, aplicativo do governo federal que bloqueia smartphones em caso de perda, roubo ou furto do aparelho. Também foram registrados 474 mil celulares na plataforma desde o seu lançamento, no último dia 19, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (26) pelo programa Jornal Hoje, da TV Globo.