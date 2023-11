A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite de domingo (12), no Rio de Janeiro, mais um homem suspeito de possuir vínculos com o grupo libanês Hezbollah, elevando para três o número total de detidos sob suspeita de envolvimento com essa organização. A identidade do preso ainda não foi divulgada, e a prisão ocorreu em Copacabana. A informação é da CNN Brasil.