Organização da Orlando Cup critica o Santos por desistir do torneio e cita multa contratual

O Santos se tornou alvo de crítica por parte da organização do torneio Orlando Cup - Pró Series após o clube divulgar a sua desistência em participar da competição, que ocorrerá na Flórida, nos Estados Unidos, no começo de janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Por meio de nota, os organizadores afirmaram cumprir todas as exigências pedidas e salientou que um vínculo havia sido firmado.

"É importante destacar que há um contrato firmado entre as partes com cláusulas de multa rescisória. No entanto, o prejuízo causado pela desistência vai além do valor financeiro estipulado, afetando a credibilidade e a percepção do comprometimento no mercado do futebol", diz parte do trecho da nota.

No comunicado, a organização informou que um acordo havia sido feito e que várias reuniões foram realizadas para ajustar detalhes visando a execução da competição.

"O Santos foi convidado em agosto e aceitou prontamente o convite para participar do Orlando Cup - Pro Series. Desde então, participamos de diversas reuniões e atendemos a todas as demandas apresentadas. Todas as solicitações foram atendidas, incluindo reservas em hotéis escolhidos pelo clube e a compra das passagens aéreas".

Por fim, a nota informa os prejuízos que foram causados pela decisão do Santos de não mais participar do torneio em janeiro. "Essa é uma organização que demanda meses de planejamento e dedicação, não sendo algo que se construa em poucos dias ou semanas. Estamos organizando o evento desde julho em conjunto com patrocinadores, emissoras e na estruturação logística de três equipes envolvidas", diz o texto.

Nesta sexta-feira, o Santos anunciou que desistiu de disputar o Orlando Cup Pro Series, torneio amistoso, por causa da "redução da qualidade técnica" do evento após a troca de um dos times participantes. A mudança foi a saída do colombiano Atlético Nacional para a entrada do local Miami United. Outra situação que incomodou o Santos foi a ausência de transmissão do evento para o Brasil tanto pela TV quanto por streaming.